شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلانها عن فتح باب التقديم لوظيفة معاون نيابة، حددت النيابة الإدارية يوم 11 نوفمبر القادم كأول أيام التسجيل بيانات الراغبين في التقدم لشغل الوظيفة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2023، والتي تستمر حتى يوم 24 نوفمبر، على أن يكون تسجيل البيانات بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات

كما حددت الهيئة أن يكون سحب الملفات مستوفية المستندات المطلوبة علي الموقع الإلكتروني من 11 وحتى 24 نوفمبر الجارى، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

ويتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg.

ويشترط لسحب ملف التعيين التالى:

- إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكتروني، 5 نسخ.

- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكترونى.

ويراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني، واتباع الخطوات والارشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت الى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التى ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.