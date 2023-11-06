شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتورة داليا إبراهيم قائما بعمل عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتورة داليا إبراهيم محمد إبراهيم القرشي وكيل كلية طب الأسنان لشئون الدراسات العليا والبحوث بأعمال عميد الكلية اعتبارا من 5/11/2023 بجانب عملها ولحين تعيين عميد للكلية .

يأتى ذلك بعد أن أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيسا لجامعة عين شمس ، والذى كان يتولى منصب عميد كلية طب الأسنان منذ 2017/7/20.