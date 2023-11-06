شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الدواجن تسجل 68 جنيهًا اليوم فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 68 جنيهًا فى المزرعة و77 جنيها للكيلو فى الأسواق والساسو من 88 -91 جنيها والأمهات 64 جنيهًا للكيلو، والبلدى بسعر 115 جنيهات للكيلو.

أما أجزاء الدواجن فقد سجل سعر كيلو البانية 195 جنيهًا للكيلو والأوراك 85 جنيهًا، والصدور 85 جنيهًا، والدبابيس 85 جنيهًا والأجنحة 55 جنيهًا.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأضاف أنه خلال الفترة من 20/10/2023 حتى 26/10/2023 تم الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار.

وتضمنت الإفراجات 88 ألف طن من الذرة بحوالي 31.6 مليون دولار و 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 24.5 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 3.6 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار.

يأتى ذلك في إطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذا للمبادرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال القصير إن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للالتزام بخفض الأسعار والاشتراك بالمبادرة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.