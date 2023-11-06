شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص أمطار متفاوتة الشدة ورعدية على حلايب وشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.