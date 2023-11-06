شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الخدمات للأسر بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم برامج الدعم والحماية لأهالي المناطق المطورة ومن خلال قطاع الرعاية بالوزارة تم تقديم معلومات عن خدمات التأهيل والإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل، وتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

كما تم تنظيم فعاليات متعددة للأطفال من الأنشطة التعليمية والترفيهية، أيضا تقديم التوعية من خلال مكاتب الاستشارات الأسرية ومودة، حيث تمت التوعية اللازمة حول تأسيس الكيان الأسري المتماسك، وتواجدت مكاتب الاستشارات الأسرية لاستقبال الراغبين في الاستفادة من خدماتها.