شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: خفض نسبة 75% من إضاءة المحاور والطرق الرئيسية لترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية لمتابعة الإجراءات المتخذة بالوحدات المحلية لتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء وإلزام المحال بمواعيد الغلق الشتوية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإجراءات تهدف للحد من الظواهر السلبية المسببة لهدر الطاقة الكهربائية، حيث يتم خفض نسبة 75% من إضاءة المحاور والطرق الرئيسية ونسبة 50% من إضاءة الشوارع الجانبية، ومتابعة شبكات الإنارة بالمحاور والطرق والشوارع للتأكد من إطفاءها بالمواعيد المحددة والتوسع فى الاعتماد على لمبات الليد لإضاءة المنشأت الحكومية ودور العبادة، مشدداً على تخصيص 25% من قوة العمل للفترات الليلية لتكثيف حملات الرقابة لرصد حالات المخالفة لمواعيد الغلق الشتوية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً.

وتطرق المحافظ لملف النظافة، حيث وجه ببحث مقترح لتعميم تجربة حى العجوزة والخاصة بدعم كل حى بعدد من 30 : 50 عامل نظافة إضافي للحفاظ على مستوى النظافة والتوسع فى التعاقد مع شركات الجمع السكنى لمنع إلقاء المخلفات بنطاق القرى بالمراكز والمدن، مشدداً على منع أى مخلفات بمحيط المدارس ورصد الإشغالات وإزالة التعديات.

ووجه راشد بسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة الخاصة بالسيارات والأجهزة والمعدات بنطاق الأحياء والمراكز والمدن ورفع كفاءة الجراجات والتأكد من توافر إجراءات الحماية المدنية بكل منها لتأهيلها قبل إنتهاء المهلة المحددة.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والأجهزة والهيئات التابعة للمحافظة.