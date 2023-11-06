شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 6 عيادات وتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالمناطق المطورة مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن جهود الصندوق في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات ، مثل " حى الأسمرات وحدائق أكتوبر والمحروسة ، وروضة السيدة واسطبل عنتر وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد والمناطق المجاورة " اسطبل عنتر، صبحي حسين ، عزبة خير الله – كرموز ، وغيط العنب " وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

وأكد التقرير، أنه جارى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" وأيضا المناطق المجاورة وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات تعتمد على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، وانه على مدار العام الماضي 2022 تم تنفيذ ما يقرب من " 170 ألف "زيارة منزلية استهدفت الأسر المقيمة في المناطق المطورة وأيضا المناطق المجاورة، بمتوسط عدد 2 زيارة الى 3 زيارات لكل أسرة علي مدار العام بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في عيادته المتواجدة بهذه المناطق أو بمراكزه العلاجية التابعة ،كما أنه تم اختيار 220 كادر من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق.

ونفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق 200 جلسة توعوية للأسر والسيدات بهذه المناطق على مدار عام شارك فيها 1500 أسرة بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري لمواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطي المواد المخدرة، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" كما تم تنفيذ أنشطة رياضية ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة 40 فريق من شباب المناطق المطورة بجانب افتتاح 6 عيادات تابعة للخط الساخن "16023" لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بهذه المناطق المطورة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن بجانب الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة قريبا ، مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض وقدمت هذه العيادات الخدمات لـ 18 ألف مريض إدمان " مرضى جدد ومتابعة "خدمة علاجية لطالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان وتمثلت الخدمات في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج والتأهيل للمتعافين لمنع الانتكاسة"، وتم تقديم الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة.