شكرا لقرائتكم خبر عن رصف الطرق الواقعة أسفل محور عمرو بن العاص بالهرم والطالبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" فيديو لأعمال رصف وتطوير الطرق الواقعة أسفل محور عمرو بن العاص الجديد، والذي يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية.

وأظهر الفيديو أعمال رصف شارعي (الشيخ أحمد نصر، والمحولات ترسا) بأحياء الهرم والطالبية، وذلك لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين نظراً لانتهاء العديد من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحور، وقرب موعد تشغيله تجريبيًا.

تجرى أعمال التطوير ورفع الكفاءة أسفل محور عمرو بن العاص، في 4 شوارع بأحياء الطالبية والهرم، وهي شارع الشيخ أحمد نصر، وشارع المحولات ترسا، وشارع الثلاثيني، وشارع المطبعة، ويشمل التطوير أعمال رصف وإنشاء أرصفة مشاة ورفع كفاءة الطرق الملاصقة للعقارات الواقعة بجوار المحور، بالإضافة إلى إنشاء عدد من ساحات الانتظار جارٍ الانتهاء من تنفيذها بإجمالي 10 ساحات لمنع الوقوف العشوائي للمركبات بمسار الطريق بعد افتتاح وتشغيل المحور.