بدء ملتقى الأزهر حول "القضية الفلسطينية" بالحداد على شهداء غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



انطلق ظهر الاثنين بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، ملتقى "دور وهيئات ومؤسسات الفتوى" في دعم القضية الفلسطينية، ضمن دعم الأزهر للقضية الفلسطينية ومعايشته لقضايا الأمة وواقعها، وجهود الدولة المصرية في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الأهالي دولة فلسطين الشقيقة.

بدأت الفاعليات بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حرب غزة، وبعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وبتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ عزت السيد راشد.

ويحضر فاعليات الملتقى، الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

ويناقش الملتقى محاور (الخطاب الإفتائي المعاصر والقضية الفلسطينية- الفتاوى الشاذة وأثرها السلبي على القضية الفلسطينية- وسائل الإعلام وهيئات الفتوى.. تنوع وتكامل).

ويسلم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على هامش الملتقى شهادات حضور لمجتازي الـ 17 دورة الأخيرة من دورات تأهيل المقبلين على الزواج.