وزير النقل: الانتهاء من مشروعات السكة الحديد المخططة حتى 2024 في 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه عند توليه مسؤولية الوزارة، تم وضع خطة متكاملة لتطوير قطاع النقل في مصر، وتحديداً خطوط السكك الحديدية، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض النقل الذكي TransMEA 2023.



وأضاف وزير النقل أنه في مجال السكك الحديدية بشكل خاص، سيتم الانتهاء من المشروعات التي كانت مخططة لتنفيذها حتى عام 2040 بحلول عام 2030، وذلك من خلال تسريع الجداول الزمنية وزيادة معدلات التنفيذ.



وأشار وزير النقل إلى أن هذه الخطة تضمنت تحسين البنية التحتية للقطاعات القديمة في نظام السكك الحديد وتوسيع الشبكة لتشمل خدمة الموانئ البرية والجافة، بالإضافة إلى مد خطوط جديدة.

وزير النقل، أوضح أنه من المتوقع الانتهاء من العديد من خطوط النقل اللوجستي لخدمة الموانئ البحرية والجافة في عام 2024، مع استمرار العمل في بعض الخطوط الأخرى حتى نهاية عام 2025، وذلك لاستكمال الخطوط الفرعية الجديدة التي تخدم الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

كما أشار إلى جهود تطوير السكك الحديدية على مسافة تصل إلى 10 آلاف كيلومترا والعمل على تنفيذ مشاريع ازدواج الخطوط الفردية في هذه المناطق.

وفيما يتعلق بالمشروعات القائمة، أكد وزير النقل أنه بحلول عام 2023 ستنتهي مجموعة من المشروعات الجديدة التي تهدف إلى خدمة التجمعات العمرانية والسكنية.