التشكيل الكامل للجنة القيم بمجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على تشكيل لجنة القيم وفقًا لما تقتضيه اللائحة الداخلية للمجلس.

وجاء تشكيل اللجنة كما يلي:

1 - محمود محمد صلاح سعد (مستقل)

2 - محمد محمد السيد الصالحي (مستقبل وطن)

3 - علاء الدين محمد جاد أحمد (مستقبل وطن)

4 - محمد مجد الدين محمد بركات (مستقل)

5 - حسانين أحمد توفيق (الشعب الجمهوري)

6 - هبة مكرم كامل شاروبيم (مستقبل وطن)

7 - محمد طه عبد الحفيظ عبد الله عليوة (المصري الديمقراطي الاجتماعي)

8 - إيهاب يوسف فؤاد الهرميل (مستقبل وطن)

9 - إبراهيم محمد إبراهيم شحاتة (المؤتمر)

10 - نبيل حميدة عبد الخالق ثروت محمد سليمان (مستقبل وطن)

11 - طارق السيد عبد العزيز إسماعيل (الوفد الجديد)

12 - محمود سمير عبد الجليل تركي (النور)

13 - عاطف محمد محمد علم الدين (مستقبل وطن)

14 - خالد مصطفى عبد الوهاب عبد الرحيم (مستقبل وطن)

كانت اللجنة العامة لمجلس الشيوخ قد عقدت اجتماعًا صباح اليوم؛ من أجل تشكيل لجنة القيم برئاسة رئيس اللجنة التشريعية، وتوافقت اللجنة وأوصت بتشكيل اللجنة على النحو الوارد سابقًا، وهو ما وافق عليه المجلس بجلسته العامة.