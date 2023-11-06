"الصحة النفسية" للمواطنين: توقفوا عن مشاهدة صور وفيديوهات القتل في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نصحت الدكتور نعمات علي، مسؤول وحدة الطوارئ النفسية والدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية، بضرورة التوقف عن مشاهدة فيديوهات وصور التدمير والقتل التي تُعرض من قطاع غزة في خضم الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ شهر.

وقالت "علي" في حوار مع الخليج 365 يُنشر لاحقًا: "نقول لكل الناس ألا يشاهدوا فيديوهات التدمير والقتل التي تُعرض من غزة، لأن تلك الفيديوهات والصور من الممكن أن تتواجد في ذاكرتنا لفترات طويلة بعد انتهاء عرض الفيديو، وبالتالي تترك تأثيرات سلبية ومؤلمة لديهم".

وأضافت: "كما يكون لدى الناس مشاعر خاصة بالحدث وقد تتولد بعض الأفكار التي لا تساعدها في استمرار حياتها اليومية".

وأشارت مسؤول وحدة الطوارئ النفسية إلى وجود خط ساخن لتقديم التوعية والمساعدة لمن يحتاجها في هذا الوقت الصعب برقم "16328"، متابعة: "الخط الساخن مهم إذا شعر شخص بأزمة جراء هذا الحدث لكي نساعده في تجاوزه".

وأكملت: "نقدم "التوعية" للناجين والناجيات من الحدث، أو من يشاهدوا الصور بشكل عام، عبر فرق متخصصة للخط الساخن التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة، حيث يطلب أي شخص الحديث مع أحد المعالجين للحديث عن هذه الأحداث وسيجد متخصصا للإجابة عن كل تساؤلاتهم".