كامل الوزير: أول قطار سريع يصل مصر نهاية عام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، أن أول قطار سريع سيصل إلى مصر في نهاية عام 2024.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض النقل الذكي TransMEA 2023 الذي أُقيم في مركز مصر للمعارض الدولية.

وقال وزير النقل إنه سيتم عرض القطار في الساحة الخارجية لمعرض النقل الذكي في العام القادم TransMEA 2024.

وأكد الوزير أن الأعمال الكهروميكانيكية للخطين الثاني والثالث من شبكة خطوط القطار الكهربائي السريع قد بدأت بالفعل.

جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تعد أكبر مشروع نقل يتم تنفيذه في مصر والمنطقة بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية.

وزير النقل يكشف دور الشركات المصرية في تنفيذ القطار الكهربائي السريع