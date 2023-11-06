يخدم التجارة العربية.. وزير النقل يكشف أهم الممرات اللوجستية الذي تنفذه مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أهمية الممرات اللوجستية التي تم تنفيذها في مصر، على الرغم من أنها كانت آخر عنصر في تخطيط الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل.

جاء هذا التأكيد خلال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر ومعرض النقل الذكي TransMEA 2023، الذي أقيم يوم الاثنين في مركز مصر للمعارض الدولية.

وأكمل الوزير كامل الوزير أن أهم الممرات اللوجستية التي تنفذها مصر يربط البحر المتوسط بميناء نويبع وطابا على خليج العقبة من خلال خط سكك حديد جديد بالكامل، وهذا سيكون جزءًا أساسيًا من خط التجارة العربي.

وأشار إلى أن عندما تم تقديم هذا المشروع للرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق عليه ووجه بالتنسيق السريع مع الشركاء العرب من أجل إتمامه.

تُقام الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي TransMEA خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحمل شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

ويُعد المعرض مركزاً للمشاركة الدولية واسعة النطاق من قبل أبرز الشركات العالمية المختصة في هذا المجال، حيث يشارك فيه هذا العام حوالي 350 شركة من حوالي 50 دولة.