بعد اختياره بـ"قيم الشيوخ".. برلماني: هدفنا ترسيخ الثوابت البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن اختياره ضمن عضوية لجنة القيم بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، هو تكليف نيابي نفخر به، ويأتي استكمالاً لدوره تحت قبة مجلس الشيوخ، موجهًا الشكر إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وهيئة مكتب المجلس، مؤكداً أن هدفنا ترسيخ الثوابت البرلمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية المصرية.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين عقب إعلان مجلس الشيوخ، عن تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الرابع في الفصل التشريعي الأول للمجلس في الجلسة العامة اليوم، أن اللجنة طبقًا لما هو منصوص عليها في اللائحة، ستنظر أي خروج على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

كان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على تشكيل لجنة القيم وفقًا لما تقتضيه اللائحة الداخلية للمجلس.

وجاء تشكيل اللجنة كما يلي:

1 - محمود محمد صلاح سعد (مستقل)

2 - محمد محمد السيد الصالحي (مستقبل وطن)

3 - علاء الدين محمد جاد أحمد (مستقبل وطن)

4 - محمد مجد الدين محمد بركات (مستقل)

5 - حسانين أحمد توفيق (الشعب الجمهوري)

6 - هبة مكرم كامل شاروبيم (مستقبل وطن)

7 - محمد طه عبد الحفيظ عبد الله عليوة (المصري الديمقراطي الاجتماعي)

8 - إيهاب يوسف فؤاد الهرميل (مستقبل وطن)

9 - إبراهيم محمد إبراهيم شحاتة (المؤتمر)

10 - نبيل حميدة عبد الخالق ثروت محمد سليمان (مستقبل وطن)

11 - طارق السيد عبد العزيز إسماعيل (الوفد الجديد)

12 - محمود سمير عبد الجليل تركي (النور)

13 - عاطف محمد محمد علم الدين (مستقبل وطن)

14 - خالد مصطفى عبد الوهاب عبد الرحيم (مستقبل وطن)