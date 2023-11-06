"بيبيع ملابس أمام المحل" .. قصة مقتل بائع على يد مالك محل بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مالك محل؛ لاتهامه بقتل بائع متجول بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم) توفى متأثراً بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(مالك محل لبيع السجاد بدائرة القسم) بسبب قيام المجني عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.