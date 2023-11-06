"أخوه نصب عليهم".. تحرير عامل اختطفه 5 أشخاص في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مرتكبي واقعة اختطاف عامل بالقاهرة لوجود خلافات مالية، وتمكنت من تحرير المُختطف.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم)، بأنه حال تواجدها رفقة (نجلها "عامل" - مقيم بذات العنوان) أمام محل سكنهما لإنزال الأغراض الخاصة بهما فوجئت بقيام مجهولين باصطحاب نجلها داخل سيارة "ميكروباص" لم تتبين أرقام لوحاتها والانصراف به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (صاحب مزرعة، سائق - 5 آخرين يعملون بذات المزرعة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر صاحب المزرعة بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجني عليه (مالك شركة استثمار عقاري "مقيد الحرية على ذمة قضايا نصب")، واستيلائه منه على مبلغ مالي قيمة شراء فيلا بالجيزة، وتسليمه أوراق مزورة لملكية الفيلا فاختمر في ذهنه اختطاف "المجني عليه" لمساومته على رد المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، واحتجازهم للمجني عليه داخل المزرعة المشار إليها، كما أضاف أحد المتهمين بأن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ملك أحد أصدقائه.

تم بإرشاد المتهمين تحرير المجني عليه وتبين إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤاله اتهمهم باختطافه وإحداث إصابته المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.