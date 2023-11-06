"زميله رماه من الدور الثاني" .. إصابة عامل بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة إصابة عامل إثر سقوطه من أحد المباني تحت الإنشاء بالقاهرة، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بمحافظة الشرقية "مصاب بكسر بالجمجمة و نزيف داخلي")، ولا يمكن استجوابه إثر سقوطه من علو.

بالانتقال وسؤال (عامل - مقيم محافظة الشرقية) قرر بأنه حال تواجده صحبة المصاب بعمله بعقار "تحت الإنشاء" كائن بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بين المصاب وآخر (نجار - مقيم محافظة المنيا) بسبب خلافات بينهما حول العمل قام على إثرها الأخير بدفع المصاب من أعلى الصبة الخرسانة بالطابق الثاني، مما أدى لسقوطه على المسطح الأرضي ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.