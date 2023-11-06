الاعتماد والرقابة: التدريب يستهدف تبادل الخبرات الدولية لتقييم المنشآت الصحية

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية تبادل المعرفة والخبرات مع الجهات المناظرة دوليا، وذلك لضمان توحيد أسس التقييم التى يقوم مراجعى الهيئة لمنشآتنا الصحية مع مستويات الجودة العالمية، مشيرا إلى أن التدريب الدولى للمراجعين يضمن تعزيز الكفاءات الوطنية فى مجال جودة النظم الصحية واكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لعمليات المراجعة ومنهجيات التقييم، كما أنه يهدف إلى تعزيز الثقة فى مخرجات النظام الصحى المصري.

وأضاف الدكتور أحمد طه أن هذه البرامج التدريبية تأتى أيضًا فى إطار سعى الهيئة للحصول على الاعتماد الدولى للبرنامج التدريبى الخاص بمراجعيها، وذلك بعد أن حققت بالفعل الحصول على الاعتماد الدولى لكافة ما أصدرته من معايير اعتماد وطنية للمنشآت الصحية من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا)، كما تم اعتماد الهيئة ذاتها دوليًا فى مجالى الجودة التميز المؤسسي.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات البرنامج التدريبى المكثف الذى تنظمه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمراجعى الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومشروع استدامة مكافحة الأوبئة EpiC لدعم جودة منظومة التأمين الصحى الشامل بمصر، ضمن سلسلة من البرامج الدولية التى تنظمها الهيئة للمراجعين خلال شهرى نوفمبر وديسمبر.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن هذه البرامج التدريبية تؤكد التزام الهيئة بضمان حصول جميع المصريين على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة التى يستحقونها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للصحة وهى تحقيق التغطية الصحية الشاملة والتى تعتمد على ركيزتين أساسيتين هما: اتاحة الخدمات الصحية للجميع دون تمييز ودون تحمل صعوبات مالية، وأن تكون جيدة وآمنة.

وحول دور المراجعين المحورى فى عملية منح الاعتماد أضاف الدكتور احمد طه، أن مسئولية تقييم مرافق الرعاية الصحية للتأكد من تلبيتها معايير الجودة والسلامة الصادرة عن الهيئة ومن ثم تعزيز أنظمة الرعاية الصحية ودعم منظومة التأمين الصحى الشامل، هو أساس عمل مراجعى الهيئة وهو ما يفسر خضوع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد محددة ضمانا للنزاهة وعدم تضارب المصالح إلى جانب التدريب المستمر على نظم الاعتماد الدولية.

وأشار الدكتور طه إلى أن البرنامج الحالى يشارك به 60 مُراجع ومُقَيِم من مراجعى الهيئة المنوط بهم القيام بأعمال المراجعات للمنشآت الصحية طبقا للمعايير الوطنية الصادرة من الهيئة وهم كوادر من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئة التمريض والفنيين والإداريين من ذوى المؤهلات المختصة بجودة الرعاية الصحية والخبرة بالعمل داخل القطاع الصحى المصرى، كما يشارك ممثلو الهيئة من مسئولى إدارات: الدعم الفنى للمنشآت الطبية، والتسجيل والاعتماد، وتطوير المعايير، والإدارة العامة للمراجعين، والإدارة المركزية للرقابة الصحية، والإدارة العامة للتدريب للغير، والإدارة العامة للتميز المؤسسى، والإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولى المسئولة عن تنظيم التدريبات الدولية.

ومن المقرر أن يشمل البرنامج التدريبى الدولى المتخصص الذى يقام على مدار 5 أيام بالقاهرة، كيفية تحديد أدوات التتبع التى سيتم تطبيقها، وطرق إجراء مراجعة المستندات والملفات الطبية مع الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات فى أقل وقت ممكن لتحديد مدى الالتزام بالمعايير.

من جانبها رحبت جيليان ليون باورز، ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بالحضور وأشادت بحرص هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على تدريب المراجعين على أحدث الاتجاهات الدولية فى تقييم المنشآت الصحية مؤكدة أهمية الدمج بين مستويات الخبرات المختلفة للمتدربين لتحقيق أفضل نتائج للتعلم.

وأعرب شريف سليمان، ممثل مشروع EpiC، عن سعادته بدمج الخبرات فى مجال استدامة جودة النظم الصحية مثمنا جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى اصدار معايير لجودة الرعاية الصحية وحصولها على الاعتماد الدولى من (الاسكوا) ومؤكدا اهمية المراجعة المستمرة لتطوير المعايير.

شارك فى التدريب خبراء دوليون من كل من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، كما شاركت أيضًا د. ثائرة المادى من المملكة الأردنية الهاشمية.