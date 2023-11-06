شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأعلاف فى الأسواق وحملات تفتيشية لمنع التلاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الأعلاف اليوم الإثنين استقرارها اليوم فى الأسواق بعد الارتفاع الذى حدث نهاية الأسبوع الماضى بنحو 200 جنيه للطن، وقد كثفت أجهزة الدولة حملاتها التفتيشية بالأسواق لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأضاف أنه خلال الفترة من 20/10/2023 حتى 26/10/2023 تم الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار.

وتضمنت الإفراجات 88 ألف طن من الذرة بحوالي 31.6 مليون دولار و 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 24.5 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3.6 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار.

يأتى ذلك في اطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذا للمبادرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال القصير إن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للإلتزام بخفض الأسعار والأشتراك بالمبادرة.