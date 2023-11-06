شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: إنهاء تطوير وازدواج شبكة السكك الحديدية الرئيسية نهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف وزير النقل خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بمعرض النقل الذكى، أن تم حصر ما تحتاجه السكة الحديد من خلال تطوير القطاع بالورش والعنصر البشرى والوحدات المتحركة والسكة والإشارات والصيانة، وهذا المخطط ينتهى 2024، ووجه الرئيس بتسريع انشاء الخطوط الجديدة والتى كان مقرر انتهائها 2030،،وخلال 2024، شبكة الطرق وشبكة الموانئ وسكك السكك الحديدية الرئيسية سيتم الانتهاء من تطويرها.
وتابع الوزير: بنهاية 2025 سيكون تم الانتهاء من الخطوط الفرعية التى تخدم الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وكذلك سيكون انتى مشروعات التطوير للشبكة الرئيسية وازدواج لبعض الخطوط.
وبنهاية 2030 سيتم الانتهاء الخطوط الجديدة للسكك الحديدية، مشيرا إلى أن كل المناطق التى تشهد مشروعات تنمية تحتاج لطرق جديدة وسكك حديدية، لافتا إلى أن القطار الكهربائى السريع كان مقرر له أن يتم انشائه بشكل تدريجى على عدة سنوات تنتهى فى 2040 ونتيجة للتطوير والنمو الكبير الذى يتم، تم ضغط البرنامج والخطط لتنتهى 2030.
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