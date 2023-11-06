شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يفتتح الجناح المصري المشارك في بورصة لندن WTM.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market، والتى تعد من أكبر المعارض السياحية عالميا، والتي انطلقت فعالياتها وتستمر خلال الفتـرة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

شارك في الافتتاح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

ومن جانبه، أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار حرص الوزارة على المشاركة في المعارض السياحية الهامة والتي تعد فرصة جيدة للتجمعات المهنية لشركاء المهنة في صناعة السياحة حول العالم، لافتاً إلى أهمية بورصة لندن الدولية للسياحة WTM باعتباره من أهم المعارض السياحية الدولية حيث يشارك به أهم صناع القرار السياحي حول العالم وكبـرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

شهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به.

وتشارك مصر سنوياً ممثلة في وزارة السياحة والآثار في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM، وتبلغ مساحة الجناح المصري به هذا العام 650 مترا مربعا، مُصمم على شكل معبد فرعونى، ويشارك فيه 65 شركة وفندق، بالإضافة إلى شركه مصر للطيران.

ومن المقرر أن يعقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار خلال المشاركة عدد من اللقاءات الرسمية مع بعض مسئولي السياحة الحكوميين في الدول المشاركة، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات المهنية مع عدد من منظمي الرحلات ومسئولي شركات الطيران البريطانية والعالمية، وممثلي هيئات السياحة الدولية المختلفة، بجانب عدد من اللقاءات الإعلامية الهامة.