شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر": 80 ألف ساعة عمل من الشباب المصرى لتوصيل المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، إنّه منذ الثامن من أكتوبر استطاع الهلال الأحمر التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة وكل المؤسسات الموجودة في مصر.

أضاف زايد في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: "المؤسسات التي قدمتها مصر تفوق المساعدات التي قُدمت من الدول العربية، ومطار العريش الدولي مازال يستقبل العديد من الطائرات، حيث يعمل الشباب المصري ليل نهار".

وتابع رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء: "الشباب المصري عملوا أكثر من 80 ألف ساعة عمل بداية من تفريغ الطائرات حتى إعادة شحنها في مخازن وإعادة توصيلها إلى غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وثمة تعاون تنسيق ومستمر بين حياة كريمة وبنط الطعام والتحالف الوطني وكل المؤسسات التي تعمل على أرض الواقع حتى في طريقة التعامل مع ذوي المصابين والجرحى الذين وصلوا المستشفيات".