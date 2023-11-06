شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان سابقا: رفض الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين ضمانة للقضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدنان منصور، وزير خارجية لبنان الأسبق، إنّ إسرائيل تريد تفريغ قطاع غزة من سكانه ووضع العالم أمام الأمر الواقع، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين ضمانة كبيرة للقضية الفلسطينية.

وأكد "منصور"، خلال حوار مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تصريح عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي، بشأن ضرب غزة بالقنبلة النووية يؤكد امتلاك إسرائيل السلاح النووي.

وبشأن الاشتباكات على الحدود اللبنانية، أشار وزير الخارجية اللبناني الأسبق إلى أنها ما زالت محدودة ولم تتوسع بعد حتى الآن، فإسرائيل شرعت في قصف المستشفيات والمدارس ومراكز العبادة منذ بدء العدوان، موضحا أنّ "إسرائيل تتمادى في اعتداءاتها وتستهدف المدنيين وسيارات الإسعاف داخل قطاع غزة".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.