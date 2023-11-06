شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات حج القرعة لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة الداخلية من تلقي طلبات حج القرعة لعام 1445 هـ /2024، اليوم الإثنين 6 نوفمبر الجاري، ويتم استقبال الطلبات بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن.

- يمكن تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية.

- يمكن التقدم عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم 27983000 – 02.

- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية، وفى حالة انتهاء سريانها لا يُقبل الطلب.

- سيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها مقدم الطلب، والموجودة بالبطاقة الشخصية.

- يجب على المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها «قرعة – سياحة – تضامن».

- يكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المنظمة للحج.

- أن تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة.

- يجب تقديم الطلبات خلال المواعيد المقررة لقبولها على مستوى الجمهورية.

- بمجرد غلق باب التقدم، يعد الطلب مدرجًا ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل له طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج.

- لا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

- تقبل الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكتروني المشار إليه.

- يجب أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق، يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب.

- يجب مراعاة سداد الرسوم المقررة.

- يرفق بنموذج طلب الحج الورقي، صورة بطاقة الرقم القومي السارية بعد الاطّلاع على أصل البطاقة.

- يُدرج الرقم القومي بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

- يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض إن وجد.

- هناك مجموعة من الفئات، يحظر عليهم السفر لأداء مناسك الحج لعام 1445 هـ / 2024 م؛ لأنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية.