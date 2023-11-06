شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى وجود عجز بمخزون السلع ودخول مصر فى أزمة غذائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جنوب السودان سلفا كير، لدي وصوله إلى قصر الاتحادية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..الرئيس السيسى يستقبل رئيس جنوب السودان فى قصر الاتحادية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جنوب السودان سلفا كير، لدي وصوله إلى قصر الاتحادية.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً منسوباً لمجلس الوزراء يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، ويطالب المنشور المزعوم المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسباً لتفاقم الظروف القائمة، ونفي المركز الأعلامى تلك الأنباء تماماً.
تنطلق الخميس المقبل، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة للنهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي.
نجح قطاع البترول فى تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز فى جميع محافظات الجمهورية والتى يقترب عددها حاليا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية فى جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.
التخطيط: تحقيق 3.8% معدل نمو وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لـ10.2تريليون جنيه
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية.
قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية واجهنا ليلة صعبة جراء قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات في قطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال ارتكب أكثر من 24 مجزرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الليلة الماضية.
أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جيونبوك هيونداى بطل كوريا الجنوبية خارج حسابات الاهلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
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