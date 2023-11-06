شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مباحثاتى مع رئيس جنوب السودان عكست شراكتنا الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس جنوب السودان سيلفا كير والوفد المرافق له، في بلدهم الثانى مصر، مؤكدا أن هنالك روابط أزلية وتاريخ ممتد يربط بين مصر وجنوب السودان.

وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثاته مع سيلفا كير في قصر الاتحادية اليوم، تقديره الكامل للجهود التى يقوم بها رئيس جنوب السودان لأمن واستقرار جنوب السودان، موضحا أن المباحثات كانت مثمرة وعكست الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كافة المستويات .