وفقا لأسبقية التقديم.. طريقة ترتيب أسماء مرشحى الرئاسة ببطاقة الاقتراع

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المرشحون للانتخابات الرئاسية الخميس المقبل، الدعاية الانتخابية، وذلك عقب اختيار المرشحين الرموز الانتخابية التى ستستخدم فى الانتخابات، والإعلان عن القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة برموزهم الانتخابية.

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 9 نوفمبر فى طباعة بطاقات الاقتراع التى من المقرر أن يقوم الناخب بالإدلاء بصوته فيها خلال الانتخابات الرئاسية 2024 والتى قد يصل عددها إلى 65 مليون بطاقة اقتراع بعدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت.

وتقوم الهيئة بطباعة الأوراق الانتخابية عقب انتهاء مرحلة الإجراءات المتعلقة بسحب طلب الترشح فى الانتخابات الرئاسة أو التنازلات -إن وجدت- لتأكد من أسماء المرشحين الرسميين الذين سيخوضون الجولة الأولى من الانتخابات حتى لا يتم التعديل فيها بعد الطبع.

وتتضمن بطاقة الاقتراع أسماء المرشحين للرئاسة وترتيبهم وفقا لأسبقية التقديم والرمز الانتخابي.

وتضمنت القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، الذى حصل على 424 تزكية من مجلس النواب، ومليون و130 ألف و105 نموذج من التأييدات الموثقة بالشهر العقارى، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى والذى حصل على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والذى حصل على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسى حازم عمر، والذى حصل على 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب و68 ألف و71 تأييدًا للمواطنين موثقًا بالشهر العقاري.

وبشأن اختيار المرشحين للرموز الانتخابية، التى سيستخدمها المرشحون فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابى من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

وتضمن القرار الصادر عن الهيئة 15 رمزا من الرموز التى حددتها الهيئة وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

ووفقا للجدول الزمنى والإجرائى أعلنت الوطنية للانتخابات عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبلت أوراقهم، يعقبها اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية، وفى حالة عدم قيام أحد طالبى الترشح باختيار رمزه الانتخابى وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابى له من بين الرموز المتاحة.، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.