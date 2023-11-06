شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: التقييم الثانى لصفوف النقل نهاية نوفمبر وفى منهج الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقييم الثانى لصفوف النقل سيكون نهاية الشهر الحالى وبداية ديسمبر المقبل، موضحة أن الاختبار الأول عقد نهاية أكتوبر وما زال مستمرا فى بعض المدارس، موضحة أن التقييم الثانى يكون فى منهج شهر نوفمبر حسب خريطة توزيع المقررات الدراسية، على أن يعقد الاختبار النهائى للفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن غياب الطالب عن تقييمات شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى يحرم الطالب من درجة الامتحان، موضحة أن الطالب يحصل على الدرجة الأعلى فى تقييمات شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبل وتضاف هذه الدرجة إلى درجات الطالب فى امتحان الفصل الدراسي الأول الذى سينطلق فى يناير 2024، مؤكدة أن اختبار شهر أكتوبر يعقد خلال اليوم الدراسى فى زمن يعادل حصة دراسية لكل مادة وفق الجدول المعلن عنه.

وحددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحة أنه يتم تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة، مشيرا إلي أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات كالتالي:

- السؤال الأول: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة باجمالي 6 درجات.

- السؤال الثاني: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالي 6 درجات .

- المستوي الثالث: مقالي بسيط 2 مفردة ويتم تخصيص درجة ونصف للمفردة الواحدة بإجمالي 3 درجات .