أبرز أنشطة مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس خلال أكتوبر 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، إن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغت نحو مليون و٥٦ ألف طن، بإجمالي عينات ٤١٠٢٠.

وأكدت مدير المشروع أنه تم خلال شهر أكتوبر الماضي فحص نحو ٢٧١ عينة، بكمية إجمالية بلغت ٨٢٦٦ طنًّا، تمهيدًا لتصديرها إلى عدد من الدول العربية والإفريقية.

واستعرضت بلابل، وفقًا لتقرير رسمي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنجازات المشروع، ومنها أن كميات تقاوي الكسر المحلي التي تم فحصها استعدادًا لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بلغت ٢٤٦ ألف طن، بإجمالي عينات ١٢٤٠٤، بينما بلغ إجمالي عدد العينات والكميات التي تم فحصها من تقاوي البطاطس المستوردة استعدادًا لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، ٣٢ طنًّا، بإجمالي ١٨ عينة، من بينها ١٣ عينة تم فحصها خلال شهر أكتوبر بكمية بلغت نحو ٢٣ طنًّا.

وأوضحت بلابل، في ما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أنه تتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميًّا، فضلًا عن مراجعة البيانات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات لكل من: استمارات (خروج تقاوي البطاطس من الثلاجات) تمهيدًا لإنباتها، واستمارات (شحن تقاوي بطاطس الكسر المحلي) لزراعتها داخل الأكواد بالمناطق الخالية، واستمارات (زراعات العروة الشتوية "العروة التصديرية")، فضلًا عن استمارات تأسيس الأراضي الجديدة لضمها إلى ملفات المناطق الخالية، وإصدار تقارير ومؤشرات لتقييم أداء مهندسي المناطق الخالية خلال الموسم، وإدخال بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية؛ ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات (116 ثلاجة).

وتتم مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع وأرقام الأكواد الناتجة منها تلك التقاوي، لافتة إلى أنه تم أيضًا تحميل (730 صورة فضائية) خلال شهر أكتوبر؛ بما يعادل (678 ألف كم مربع)، ليصبح الإجمالي (990 صورة فضائية) بما يعادل (809 آلاف كم مربع)، لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية.

وأشارت مدير المشروع إلى أنه تتم متابعة عمليات إعداد وتجهيز الأكواد المخصصة للزراعة للموسم الجديد؛ عن طريق الصور الفضائية اليومية، وإدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (4 حشات، 287 كودًا) بمساحة 22 ألف فدان إلى الآن، فضلًا عن إجراء تحليل ملوحة التربة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد للأكواد التي ستتم زراعتها للعروة التصديرية للموسم الجديد.

وأكدت بلابل أنه تم أيضًا تأسيس عدد (572 جهازًا) بمساحة (69 ألف فدان)، وتتضمن هذه المساحة (65 ألف فدان) لشركة (الوطنية لاستصلاح واستزراع الأراضي).