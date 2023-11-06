"شحاتة": باب الوزارة مفتوح أمام العمال.. واهتمام غير مسبوق بهم من الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، صباح اليوم الاثنين، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، بمقر الاتحاد؛ لمناقشة بعض القضايا والملفات الخاصة بالعمال.

وجرى الحديث، وفق بيان الوزارة الإثنين، عن التعاون والتواصل في الملفات المشتركة، منها العمالة غير المنتظمة، والتأمين الصحي والاجتماعي للعمال، والحد الأدني للأجور، وتطبيق القوانين ذات الصلة داخل المنشآت بالمحافظات.

وقال شحاتة، إن الحكومة حريصة على وجود منظمات عمالية قوية "تنظيميًا وميدانيًا"، مؤكدًا دور العمال الأساسي كأحد أضلاع ثلاثية العمل، المكونة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وهي الثلاثية الممثلة رسميًا في عضوية منظمتي العمل العربية والدولية.

وأضاف وزير العمل إلى، أن الحوار الاجتماعي عقيدة راسخة لدى الدولة المصرية، وتوجيه مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة انعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي؛ لمناقشة مشروع قانون العمل المطروح على "النواب"؛ لخروج قانون يعالج القصور الوارد في قانون العمل الحالي، بمواد جديدة تحقق المزيد من الآمان الوظيفي، وتشجع على الاستثمار، في ظل بيئة عمل لائقة.

وأوضح شحاتة، أهمية التواجد مع العمال في مواقع العمل والإنتاج وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، واحترام حرياتهم النقابية وترسيخ مبادئ وثقافة الحوار الاجتماعي مع صاحب العمل، وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج.

وأشار إلى أن ذلك واجب نقابي ووطني، وأن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2023 يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو المزيد من الامتثال لمعايير العمل الدولية، والتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم منظمة العمل الدولية للمزيد من تعزيز علاقات العمل.

ولفت إلى أن، باب الوزارة مفتوح أمام جميع عمال مصر، باعتبارهم الشريك الرئيسي في التنمية، ويحظون باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية.

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