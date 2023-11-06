"السياحة" تطلب برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت وتجهيزات الشبكات الداخلية بالفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

طالب خالد شريف، مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي، غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، بتعميم منشور إلى جميع الفنادق يتضمن عددا من المطالب.

وجاءت المطالب، وفق منشور غرفة المنشآت الفندقية للفنادق، برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت، والالتزام بتوفير الحد الأدنى من المواصفات القياسية والتجهيزات الفنية اللازمة للشبكات الداخلية التي تتيح الاتصال السريع بشبكة الإنترنت.

ويأتي ذلك، في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارة السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بشأن رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الإتصالات بالفنادق والقري السياحية، وموافقة أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، على إدراج فنادق مدينة الغردقة والفنادق العائمة ذات تصنيف "ثلاث نجوم"، إلى نطاق أعمال البروتوكول.