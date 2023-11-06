"قومي المرأة" يعقد دورة تدريبية حول إدارة حالات العنف في نطاق الأسرة بالتعاون "يونيسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية حول "إدارة حالات العنف في نطاق الأسرة" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في مصر، وقسم علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشارت مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أمل عبد المنعم إلى أن الدورة استهدفت 50 من مديري الحالة بالمكتب بالقاهرة والمحافظات، بهدف تعزيز قدرات القائمين على تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية لحالات العنف في نطاق الأسرة، وضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة.

وأوضحت أن الدورة التدريبية تستهدف العمل على تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة العنف في نطاق الأسرة، بالإضافة إلى تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر العنف وكيفية مواجهته، لافتة إلى أن الدورة تضمنت استعراض دليل للمتدربين حول "إدارة حالات العنف في نطاق الأسرة" تم إعداده من قبل قسم علم النفس بالجامعة الأمريكية.

وأكدت أن الدورة التدريبية استهدفت بناء قدرات العاملين بمكتب شكاوى المرأة في أربعة مجالات، وهي: تمكين المشاركين من تطوير مهارات إدارة ضغوط العمل والرعاية الذاتية، بما في ذلك الوعي الذاتي والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من إجراء تقييم شامل للحالات وتحديد التدخلات المناسبة، وكذلك تمكين المشاركين من فهم احتياجات الأسر والتعامل معها بفعالية، وتمكين المشاركين من تطوير مهارات التواصل والبناء على العلاقات مع الأسر.

ومن جهتهم، أشاد المشاركون في الدورة التدريبية بمستوى التدريب، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع حالات العنف في نطاق الاسر، وتطوير المهارات على إجراء المقابلات.