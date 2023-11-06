جريمة حرب وتطرف.. هجوم برلماني ضد تصريحات الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أدان النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، تصريح وزير التراث الإسرائيلي حول ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية؛ للتخلص من حركة حماس.

واعتبر وهبة ذلك جريمة حرب جديدة ودليلًا على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار في حكومة الكيان المحتل، بجانب أنها دعوة صريحة لمزيد من الممارسات غير الإنسانية تجاه المدنيين بقطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث بالقطاع إبادة جماعية وتطهير عرقي، تخطت كل قوانين المجتمع الدولي وقانون المجتمع الدولي الإنساني.

وأضاف وهبة، في بيان له اليوم الإثنين، أن القرار المصري بمنع خروج الأجانب من غزة عبر معبر رفح جاء كرد فعل على رفض الكيان المحتل إجلاء المصابين من غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، وهو ما يمثل استكمالًا لجرائمهم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بـ"الشيوخ"، أن مصر يحق لها وضع شروطها لفتح معبر رفح أمام الأجانب، ويجب تنفيذ تلك الشروط والتي تتضمن خروجًا سالمًا للمصابين من غزة لتلقي العلاج وتأمين ممرات لعبور الشاحنات المحملة بالمساعدات لأهالي القطاع، ويؤكد أن مصر لها دور حاسم بشأن القضية، فمصر تضع القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها دائمًا وتحمل على عاتقها إنقاذ الأشقاء بقطاع غزة.

وثمَّنَ وهبة الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة، مؤكدًا دعمه الحق الفلسطيني في إقامة دولة آمنة وعدم استهداف المدنيين والأطفال العزل، في محاولة لتهجير أهل قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية.

وذكر النائب أن جريمة مدخل مستشفى الشفاء التي استهدفتها قوات الاحتلال مؤخرًا، وأيضًا استهدافهم سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، للضغط على سكان غزة المرابطين ليتركوا غزة أملًا في أن ينجح مخطط الاحتلال في تهجيرهم من أرضهم إلى سيناء، وهو ما رفضته الدولة المصرية حكومة وشعبًا ولن يحدث إطلاقًا، مضيفًا أن مصر تعي جيدًا ما يُحاك ضدها من مخططات، وتعرف كيف تتعامل معها.