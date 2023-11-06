الفرح تحول إلى مأتم.. طالب يقتل زميله في حفل زفاف بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، طالب لقيامه بالتعدي على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما بأسوان مما أدى لوفاته.

تبلغ لمركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (طالب – مقيم بدائرة المركز) وبها جرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

بالفحص وسؤال شقيق المجني عليه (عاطل - مقيم بذات العنوان ) قرر بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و (طالب آخر - مقيم بذات الناحية) حال تواجدهما بحفل زفاف بدائرة مركز شرطة أسوان، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض "سكين" وأحدث إصابته التي أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالنيل .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.