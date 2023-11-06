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حجر واحد يكفي للرحيل.. كواليس مقتل سيدة مهشمة الرأس في الصف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلافات جيرة أشعلت مشاجرة تراشق طرفاها بالحجارة ما أسفر عن مقتل سيدة ثلاثينية بمركز الصف جنوب الجيزة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة سيدة تدعى عايدة كامل ٣٤ سنة مهشمة الرأس.

تحريات العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب توصلت إلى نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وتراشق الطرفان بالحجارة أصابت إحداها الضحية.

بتقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف من ضبط الطرفين وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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