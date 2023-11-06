شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل لصحتك.. الخضراوات المجمدة أم الطازجة؟ وطهى الميكرويف أم البخار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن وسائل التواصل الاجتماعى قد يروجون لبعض الادعاءات أو الأساطير أو الخرافات غير الحقيقية، وقد نشر الخبراء حقيقة هذه الادعاءات والرد عليهم وفقا للدراسات والأبحاث، وأكبر أساطير التغذية التي فضحها الخبراء هو الجدل المتعلق بالخضراوات المجمدة مقابل الطازجة.



الخضروات المجمدة ام الطازجة

وقالت الصحيفة، إن وسائل التواصل الاجتماعى يدعون أن تسخين طعامك في الميكروويف يستهلك العناصر الغذائية الموجودة فيه.

ويقول خبراء التغذية، إن الأطعمة المجمدة تحتفظ بالعناصر الغذائية، سواء كان نشر أحد الأشخاص المؤثرين بأن شرب الماء بالليمون يخفض الوزن، أو تجنب استخدام الميكرويف بسبب ادعاءاتهم بأنها تستهلك الفيتامينات الأساسية، حيث إن الخرافات المتعلقة بالتغذية تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم وجود تدفق لا نهاية له من النصائح حول الأكل الصحي على منصات مثل تيك توك وانسجرام، فإن خبراء التغذية يحذرون من أن كل ذلك ليس صحيحًا.

وأضافت الصحيفة، إنه مع وجود مئات الآراء المتضاربة، يكاد يكون من المستحيل معرفة ما يجب علينا وما لا ينبغي أن نأكله، يستعرض الخبراء أكثر الخرافات التي يعتقدون أنها مثيرة للقلق حول الأطعمة المصنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الصحيفة، إن وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالادعاءات بأن أفران الميكروويف تزيل العناصر الغذائية من الطعام، لكن في الواقع، تتسبب جميع طرق الطهي - مثل الطهي بالبخار أو التحميص أو الميكروويف - في تحلل بعض العناصر الغذائية لأن الحرارة يمكن أن تغير تركيبها الكيميائي، وينطبق هذا بشكل خاص إذا تم طهي الطعام لفترة طويلة جدًا أو في درجة حرارة عالية جدًا.

ووفقًا للدكتور دوان ميلور، اختصاصي تغذية في جامعة أستون في برمنجهام، فإنه نظرًا لأن الميكروويف يطبخ الطعام بشكل أسرع، فإنه يمكن أن يحافظ على الفيتامينات بشكل أفضل من طرق الطهي الأخرى، مضيفا، إن هذا يعني، من الناحية النظرية، أنه سيتم الحفاظ على فيتامين C والبوتاسيوم والماغنيسيوم بشكل أفضل في وجبات الميكروويف، الثلاثة كلها حيوية للحفاظ على صحة القلب ووظائف الكلى والحفاظ على العظام والعضلات.

كما أن الميكروويف أفضل أيضًا في الاحتفاظ بالألياف، وهو أمر حيوي لصحة الأمعاء، مقارنة بطهي الخضار بالضغط، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Food Chemistry في عام 2002.

وقالت الصحيفة، إن الخضروات الباذنجانية قد تسبب بعض المشاكل الصحية لبعض الأشخاص، وذلك لأن بعض المدونين الصحيين ينشرون النظرية القائلة بأن خضروات الباذنجانيات - عائلة مكونة من حوالي 2500 نبات - يمكن أن تسبب الالتهابات وتزيد من التهاب المفاصل سوءًا، وتعتمد النظرية على أن هذه الخضروات تحتوي على الليكتينات - وهو البروتين الذي يربط الخلايا معًا - والتي تم ربطها بمتلازمة القولون العصبي والتهاب المفاصل، عند تناولها بكميات كبيرة.

يقترح أحد مدربى التغذية، "الحد" أو "تجنب" خضروات الباذنجانيات إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل، وتدعي أن الباذنجانيات "من المعروف أنها تسبب التهابات لدى أولئك الذين يعانون من آلام المفاصل والتهاب المفاصل والأمراض المزمنة".

ومع ذلك، يقول الدكتور ميلور إن الخضروات الباذنجانية التي غالبًا ما تؤكل نيئة - مثل الطماطم والفلفل - تحتوي فقط على مستويات منخفضة من الليكتين، والعديد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين - مثل الفاصوليا - يتم طهيها قبل تناولها، مما يؤدي إلى تحلل الليكتين.

وفي الوقت نفسه، تحتوي الخضروات الباذنجانية أيضًا على نسبة عالية من فيتامين C ، الذي يمكن أن يحافظ على صحة المفاصل ولا يجعل التهاب المفاصل أسوأ.

الطازجة أفضل من المجمدة

على الرغم من أن الفواكه والخضروات المجمدة والمعلبة تدوم لفترة أطول وعادة ما تكون أرخص، إلا أن الكثير من الناس يتجنبونها لاعتقادهم أن الطازجة هي الأفضل دائمًا.

يشير أحد مقاطع الفيديو التي اعترف بها "خبير فقدان الدهون" ، إلى أن الطعام المجمد سيء لجسمك، ولكن مجرد تجميد شيء ما لا يجعله أسوأ من الطازج، كما يقول الخبراء.

تقول كيم بيرسون، اخصائية التغذية في لندن، إنه في الواقع، يمكن أن تحتوي الفواكه والخضروات المجمدة على مستويات أعلى من العناصر الغذائية، هذا لأنه يتم تجميدها في ذروتها - مباشرة بعد قطفها - وإخضاعها للحد الأدنى من المعالجة قبل التجميد، مما يعني أنها تحتفظ بالكثير من العناصر الغذائية، كما توضح بيرسون.

في المقابل، يمكن أن تبقى المنتجات الطازجة في السوبر ماركت لعدة أيام أو أسابيع بعد قطفها، مما يعني أنها قد تكون فقدت المزيد من العناصر الغذائية بحلول وقت استهلاكها.

على سبيل المثال، يمكن أن تنخفض مستويات فيتامين C - الذي يعتبر حيويًا للحفاظ على صحة الجلد والعظام - بما يصل إلى النصف في غضون يومين فقط، أظهرت الأبحاث أن الخضروات المجمدة، مثل البازلاء المجمدة، تفقد كمية أقل من فيتامين C مقارنة بالبازلاء المحفوظة في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة.

وفي إحدى الدراسات، وجد أن البازلاء الطازجة تفقد 15% من فيتامين C بعد سبعة أيام عند تخزينها في الثلاجة، و60% عند تخزينها في درجة حرارة الغرفة، أكدت بيرسون: "إنه عند تجميدها، تفقد 10 % فقط بعد 12 شهرًا.