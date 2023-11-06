تدشين المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائى لحماية طلاب المدارس من المخدرات بالمنيا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بدء تنفيذ المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة المنيا، حيث من المقرر تنفيذ البرنامج فى 8000 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الدراسى 2023/2024، ة بعد تطبيق البرنامج فى 4460 مدرسة كمرحلة أولى خلال الفصل الثانى من العام الدراسى الماضى.

يتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية، أيضا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب فى إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التى يتعرض لها متعاطى المواد المخدرة بما يرفع الوعى لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير فى الإدمان من خلال استخدام المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب فى تحليل ما يتعرض له المتعاطى وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات يتبنى أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة حيث يعتمد على حزمة من المواد الإعلامية المرئية والتى تنوع بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات وتتضمن عددًا من الرسائل المهمة التى تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التى طرأت على قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها، كذلك تنظيم ورش عمل للطلاب، حيث يقوم المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان بدور الميسر لعملية العصف الذهنى لاستخلاص الرسائل والدروس المستفادة ولتحويل الفعاليات من مجرد لقاءات توعوية إلى أنشطة وقائية تفاعلية أكثر عمقًا وتأثيرًا.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر للدكتوررضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتعاونه الدائم مع وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان فى مختلف القضايا لاسيما قضية حماية الطلاب من مخاطر التعاطى والإدمان، لافتة إلى أن البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات يتبنى أدوات مبتكرة وإبداعية لرفع وعى الطلاب بخطورة التعاطى

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه يتم تطبيق برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى محافظات الجمهورية باستخدام المكون المرئى من خلال فيديوهات توعوية تبرز مخاطر الإدمان، وخاصة المخدرات التخليقية وأضرارها فى ظل وجود ارتباط وثيق بين تعاطى المخدرات التخليقية وارتكاب الجرائم والحوادث، كما سيتم إطلاق دورى رياضى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات "، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم استراتيجية العصف الذهنى والتى تعتمد على طريقة توليد الأفكار الإبداعية من خلال تحليل المشكلة المطروحة حتى يتم التوصل لآراء وطرق مبتكرة، حيث يتم وضع الذهن فى حالة إثارة وانتباه بحيث يكون جاهز للتفكير فى المشكلة من جميع الاتجاهات، فيظهر الكثير من الآراء والأفكار الإبداعية، ويتم ربط هذه الأفكار بمشكلة تعاطى المخدرات وإبراز أضرار التعاطى للعمل على زيادة حاجز الرفض للإدمان لدى طلاب المدارس.

وأضاف "عثمان" أنه تم إعداد 6 معسكرات لتدريب 1200 متطوع جديد لمشاركتهم فى تطبيق البرنامج الوقائى فى المدارس وسبق وتم تأهيل وتدريب 1200 متطوع العام الماضى ليصبح عدد المتطوعين المؤهلين للعمل فى تنفيذ البرنامج 2400 متطوع من إجمالى عدد المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 33800 متطوع حتى الآن.