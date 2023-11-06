شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لدفعة جديدة بأكاديمية الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وعن شروط القبول أشارت الأكاديمية إلى أنه يجب أن يتوفر في المتقدم الشروط التالية:-

1. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات.

2. أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول.

3. الإلمام ببرامج الحاسب الآلي.

4. أن يكون عمله الحالي الفعلي إماما على قوة أحد المساجد بالنسبة للأئمة بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا، وأن تكون الواعظة من الواعظات المعتمدات معينات أو متطوعات بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامً.

وستكون الدراسة بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد .

فعلى الراغبين والراغبات تسجيل رغباتهم على الرابط التالي خلال أسبوع.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1obdDeYVcIY7EvgFh4k9djVHQ9Df4QegBou27r-Gy4uxkWA/viewform?usp=sf_link