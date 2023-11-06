شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: فتح حجز الوحدات المصيفية فى 3 محافظات للمغتربين فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضحت الدكتورة سمر الدسوقى، مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة، أن القرار جاء لمساعدة الأطباء البيطريين المغتربين عن تلك المدن، ومساعدتهم فى توفير مكان مميز لإقامتهم ومساعدتهم فى إنجاز أعمالهم، مشيرة إلى أن قيمة الإيجار للوحدة 1200 جنيه أسبوعيا بالإضافة إلى 500 جنيه تأمين للوحدة تسترد بعد العودة بأسبوع على الحساب البنكي للعضو.

من ناحية أخرى، كانت قد عقدت لجنة التغذية العلاجية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور محمد شفيق، مقرر اللجنة، اجتماع لمناقشة مشاكل الأطباء البيطريين، بحضور النقيب العام الدكتور خالد سليم، والأمين العام الدكتورة نبيلة البطراوى، ومقرر اللجنة الدكتور محمد شفيق، وعددا من أعضاء المجلس ومجموعة من الأطباء البيطريين العاملين بالتغذية العلاجية، وقد تم الاتفاق على منح الحاصلين على دراسات عليا فى هذا المجال من جهة حكومية تتبع المجلس الأعلى للجامعات لقب أخصائي تغذيه إكلينيكية، ولأول مرة تدشين رابطة للعاملين بمجال التغذية العلاجية، تم اقتراح أن يترأسها الدكتور بهجت إدريس، كونه داعم واحد مؤسسى هذه الرابطة تحت مظلة النقابة العامة للأطباء البيطريين.