"الوطنية للصحافة" تعلن إرسال بدل التكنولوجيا للمؤسسات القومية الثلاثاء

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر نوفمبر للمؤسسات الصحفية القومية يوم غدا الثلاثاء، مشددة على ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

وكان المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قد أصدر قرارا من قبل بإعادة تشكيل لجنة التثقيف وتنمية الوعى القومى، بعد الاطلاع على القانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار الهيئة رقم 8 لسنة 2020، بشأن اعتماد تشكيل اللجان النوعية.

وضم التشكيل الجديد للجنة كل من الشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة كرئيس للجنة، والأعضاء سهى جعفر صحفية وصابرين حجازى أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزكى القاضى صحفى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهشام سلطان صحفى.