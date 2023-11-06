شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم إنشاء مصنع لأجهزة الإشارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم إنشاء مصنع لأجهزة الإشارات بين القومية لسكك حديد مصر وشركة جى تى اس التابعة لمجموعة CBS الإسبانية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس تحت شعار "توطين صناعة النقل في مصر".

وأكد وزير النقل علي أن هذا التوقيع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر من خلال التعاون بين وزارة النقل و شركات القطاع الخاص العالمية والوطنية المتخصصة مشيرا الى الاهمية الكبيرة للتصنيع المحلى لمهمات السكة الحديد لتعظيم حجم الإنتاج من المكون المحلى لمستلزمات واحتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر خاصة وان هذا التعاقد قد تم مع شركة GTS التابعة لمجموعة CBS الإسبانية التي تعمل في مجال تصنيع وصيانة مكونات أجهزة الإشارات داخل مصر وخارجها حيث قامت الشركة بتوريد بعض مهمات الاشارات للشركات العالمية ( تاليس – سيمنز – الستوم) بمشروعات (القاهرة / الإسكندرية) ، (سوهاج / نجع حمادي )، (نجع حمادي / الأقصر) .

مضيفاً ان هذا المصنع سيتم إنشاؤه داخل ورشة إشارات الفرز على مساحة 1000 متر سيساهم في تأمين كافة احتياجات قطع الغيار للهيئة بما يساهم في ضمان استمرار تلك المشروعات لأطول فترة ممكنة ولدعم توطين الصناعة والإنتاج المحلى لمكونات أنظمة الإشارات /الاتصالات ، لافتاً إلى الإعتماد على الجنية المصري توفيراً للنقد الأجنبي ومؤكداً علي استمرارية العمل على تطوير وتبادل خبرات تصنيع أجهزة الاشارات وتدريب المهندسين والفنيين مع الشركات العالمية المتخصصة .

وأشار الوزير إلى أن شركة (GTS) التابعة إلى مجموعة CPS الأسبانية والتي تعمل في تصنيع وصيانة مكونات ومهمات أجهزة الإشارات طلبت أن تكون مصر مركز للتصنيع والتوريد الخاص بها لأجهزة الإشارات لتغطية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بصفة خاصة والمناطق الأخري بصفة عامة ولكى يرفع معدل التصدير للشركة نظراَ لتوافر الأيدي العاملة والطاقة ، مضيفاً ان من الاهداف الرئيسية لانشاء المصنع تامين كافة احتياجات قطع الغيار للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك لضمان استمرار تلك المشروعات لأطول مدة ممكنة ولدعم وتوطين الصناعة والإنتاج المحلي لمكونات أنظمة الإشارات/ الاتصالات وان التعامل سيكون بالجنية المصري مما سيوفر العملات الصعبة وزيادة دخل البلاد من العملة الأجنبية نتيجة تصدير الانظمة والمهمات التي سينتجها المصنع وكذلك تدريب الأيدي العاملة المصرية تحت إشراف الفريق الأسباني .