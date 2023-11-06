شكرا لقرائتكم خبر عن النقل توقع اتفاقية لتوطين وتصنيع 500 عربة سكة حديد لمدة 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل توقيع اتفاقية الشروط والأحكام لتوطين وتصنيع 500 عربة شاملة أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 عاما كمرحلة أولى من إجمالى عدد (1000) عربة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك)، وذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وأفريقيا TransMEA2023 ، حيث قام بالتوقيع المهندس محمد عامر - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك).

وأكد وزير النقل أن توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى – رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعة النقل في جمهورية مصر العربية ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل

وأشار وزير النقل الى ان توطين صناعة الوحدات المتحركة يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا و يمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر أحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال وتوفير جميع إحتياجات المشروعات القومية الضخمة الذى تنفذها الدولة في هذا المجال لتوفير العملة الصعبة والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارت كما سيساهم في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير الى كافة دول العالم خاصة قارة أفريقيا .

وأوضح الوزير أن شركة نيريك ستقوم بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع عربات السكك الحديد بتوريد وصيانة 500 عربة ركاب وفقا للمتطلبات الفنية والجودة بحيث تكون مقسمة كالآتي : ( عدد 300 عربة درجة ثانية مكيفة - عدد 150 عربة درجة أولى مكيفة - عدد 50 عربة درجة بوفية مكيفة ) علي أن تلتزم الشركة بأن تكون نسبة توطين الصناعة تصل إلى 80% على مراحل داخل مصنع شركة نيريك ، بالإضافة إلى ضمان العربات ضد عيوب الصناعة وعيوب الخامة لمدة ثلاث (3 ) سنوات من تاريخ شهادة القبول الفنية النهائية .