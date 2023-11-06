شكرا لقرائتكم خبر عن لو مصرى بالخارج.. اعرف كيفية التواصل مع وزارة العمل لحل مشاكلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء اهتمام مصر برعاياها العاملين بالخارج، خصصت وزارة العمل خدمة لصالح العمالة المصرية بالخارج تمكنهم من تسجيل بياناتهم لديها لسرعة التواصل معهم لرعايتهم ودعم حصولهم على حقوقهم بدولة العمل، فضلا عن سرعة التواصل معهم لإبلاغهم بما هو جديد "فرص العمل بالدولة المتواجد بها، مستحقات العامل، حقوق العامل بالخارج، بالإضافة إلى سرعة التواصل مع أسرتك بمصر فى حالة الطوارئ.

ويمكن ذلك من خلال:

1- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة العمل: https://www.manpower.gov.eg/

2- قم باختيار تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج.

3- قم بعمل حساب شخصى على الموقع من خلال إدخال البيانات الخاصة بك: مثل الاسم، دولة العمل، الرقم القومى، سبب السفر، رقم المحمول شامل كود الدولة.

وتقوم مكاتب التمثيل العمالي بالعديد من المهام، وعددها (9) مكاتب تمثيل عمالى بسفارات جمهورية مصر العربية في: السعودية، والإمارات ، والأردن، والكويت، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا، أهمها دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية، كما تقوم ببحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم، والتنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التي لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج.