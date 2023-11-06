شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسالة هامة للمصابين بنزلات البرد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للمواطنين جاء فى مضمونها أنه فى حال أصيب الشخص بنزلة برد يجب عليه التزام الراحة، وشرب سوائل كثيرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان: ولو الأعراض شديدة استشير مقدم الرعاية الصحية وتابعت : المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات ويمكن استخدام المضاد الحيوى تحت اشراف طبى.

وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها. وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة ع الإصابة البكتيرية فقط.​

ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​