شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC" يبحث عن 30 مرضا تنفسيا في 4 مطارات على رأسها الأنفلونزا والفيروس المخلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي "CDC" على توسيع برنامج اختبار الأمراض المعدية في 4 مطارات لاختبار أكثر من 30 مسببًا للأمراض، بما في ذلك الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى.

تم تقديم برنامج مراقبة الجينوم القائم على المسافر، بقيادة فرع صحة المسافرين التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منه " CDC " ، للكشف عن متغيرات فيروسات كورونا الجديدة ومسببات الأمراض الأخرى من خلال مسحة الأنف وجمع عينات مياه الصرف الصحي من المسافرين الدوليين الواصلين إلى المطارات الأمريكية .

وقالت الدكتورة سيندي فريدمان، التي تقود برنامج المراقبة الجينومية للمسافرين التابع لمراكز السيطرة على الأمراض ورئيسة فرع صحة المسافرين التابع للوكالة، لشبكة CNN لقد عرفنا أن المسافرين هم مجموعة سكانية مهمة للغاية يجب أخذها في الاعتبار لتتبع الإصابات الجديدة والناشئة.

يقوم البرنامج حاليًا بتشغيل مراقبة فيروس كورونا في 7 مطارات دولية رئيسية في الولايات المتحدة، بالنسبة لبرنامج تجريبي، فهو الآن يتوسع لاختبار أكثر من 30 نوع من البكتيريا وأهداف مقاومة للمضادات الميكروبية والفيروسات بما في ذلك الأنفلونزا A وB، والفيروس المخلوي التنفسي، المعروف باسم RSV، في مطار بوسطن لوجان الدولي، ومطار سان فرانسيسكو الدولي، ومطار دالاس الدولي، في واشنطن العاصمة، ومطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.

تم تقديم برنامج مراقبة المسافرين في عام 2021 عندما بدأ مركز السيطرة على الأمراض في جمع عينات مسحات الأنف من مسافرين دوليين مجهولين يصلون إلى المطارات المشاركة ويتطوعون لإجراء المسحة.

يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أنه يجب على الأطباء إعطاء الأولوية لجرعات التطعيمات الجديدة لمنع الإصابة بفيروس المخلوى التنفسي RSV عند الرضع الأصغر والأكثر عرضة للخطر.

يفوق الطلب العرض بالنسبة لبعض جرعات الجرعات الجديدة التي تحمي الأطفال من فيروس المخلوى التنفسي RSV

اعتبارًا من الشهر الماضي، قام برنامج المراقبة باختبار أكثر من 370 ألف مسافر من خلال أخذ عينات من مسحة الأنف، مع تطوع حوالي 6000 مسافر أسبوعيًا، قام البرنامج بجمع عينات من مسافرين من أكثر من 135 دولة وقام بتسلسل أكثر من 14000 عينة لمزيد من التحليل.

يقوم برنامج الصرف الصحي، الذي تم تقديمه في أغسطس 2022، بجمع مياه الصرف الصحي من مستوى واحد باستخدام جهاز تجميع مخصص، ثم يتم شحن العينات إلى المختبر لإجراء اختبار RT-PCR. إذا جاءت العينات إيجابية بالنسبة لمسبب مرض معين، مثل كورونا فإنها تخضع لتسلسل الجينوم الكامل لتحديد المتغيرات.

وقالت فريدمان، "إن عينة واحدة من طائرة قادمة من وجهة جغرافية بعيدة يمكن أن تعطينا معلومات ربما عن 200 إلى 300 شخص كانوا على متن تلك الطائرة"، منذ بداية البرنامج، عملت الوكالة جنبًا إلى جنب مع Ginkgo Biowork ، وهي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية تركز على بناء بنية تحتية عالمية للأمن الحيوي لتمكين الحكومات والمجتمعات وقادة الصحة العامة من منع مجموعة واسعة من التهديدات البيولوجية واكتشافها والاستجابة لها.

أضاف ماثيو ماكنايت، المدير العام للأمن الحيوي في Ginkgo Bioworks، أن برامج المراقبة مثل TGS تم إنشاؤها جزئيًا للمساعدة في منع حدوث أزمة صحية أخرى، مثل جائحة كورونا

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، إنه يمكن أن تقدم سلالات كورونا الغامضة في المجاري الأمريكية أدلة على الالتهابات المزمنة.

قال ماكنايت: "الحلم هو أن تدير برامج مماثلة في جميع أنحاء العالم في العديد من الأماكن، بحيث تحصل على اكتشاف مبكر جدًا عما لو ظهر شخص ما في المستشفى لشيء ناشئ". "ستكون الفكرة، كيف يمكنك الوقاية من الوباء؟ يمكنك اكتشاف شيء مبكرًا جدًا، مما يسمح لك بوضعه في عملية تصنيع اللقاح بشكل أسرع بكثير، واليوم ليس لدينا القدر الذي نريده من هذا الإنذار المبكر. وهذه هي المراحل الأولى منه.

وأكدت فريدمان، إنه من خلال اختبار مياه الصرف الصحي ومسحات الأنف، تم اكتشاف العديد من المتغيرات التي تدخل الولايات المتحدة لمدة تصل إلى ستة أسابيع قبل الإبلاغ عنها رسميًا على مستوى البلاد، بما في ذلك اوميكرون Omicron BA.2 وBA.3 وXBB وBA.2.86. وقالت إن البرنامج يركز الآن على مراقبة فيروسات الجهاز التنفسي الناشئة مع تزايد موسم البرد والإنفلونزا.

في الوقت الحالي، لا يزال معدل دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا ثابتًا، حيث تم تسجيل ما يزيد قليلاً عن 15700 حالة دخول إلى المستشفى لكل 100 ألف شخص للأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض،كما لم يشهد عدد الوفيات المرتبطة بـ فيروس كورونا تغيرًا كبيرًا في الأسبوع الماضي، حيث تم الإبلاغ عن أقل بقليل من 600 حالة وفاة.

تظهر بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن موسم الأنفلونزا يتسارع قليلاً في جميع أنحاء البلاد، لكن النشاط لا يزال منخفضاً، خلال الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، تم الإبلاغ عن 189 حالة إصابة بالأنفلونزا من قبل مختبرات الصحة العامة، 77% من الحالات هي أنفلونزا A، و23% أنفلونزا B

وأوضحت فريدمان: "نحن مهتمون بمسببات الأمراض التنفسية في الخريف"، "نريد أن نتمكن من تسلسلها، حتى نعرف جينوم السلالة، ويسلط فريدمان الضوء أيضًا على أهمية معرفة ما إذا كانت سلالات الفيروس تتغير وتحديد البلدان التي تأتي منها.

وقالت: "هناك الكثير من النقاط العمياء على مستوى العالم حيث يوجد قدر محدود من الاختبارات والمراقبة". "بشكل عام، ينصب تركيزنا على المطارات التي تعد محاور دولية، والتي لديها رحلات جوية قادمة من مجموعة واسعة من المواقع الدولية."