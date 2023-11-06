شكرا لقرائتكم خبر عن النقل توقع مذكرة تفاهم لإنشاء قطار خفيف من الرحاب للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ أعمال مشروع قطار كهربائي خفيف من الرحاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك إنترناشيونال القابضة الصينية (أفيك أنتل) حيث يمتد المشروع من مركز النقل بمحطة الرحاب التبادلية بالمرحلة الثانية للخط الرابع للمترو، وصولاً الى العاصمة الإدارية بمنطقة R3 بجوار محطة المونوريل بطول حوالى 40 كم و8 محطات ومحطة تغذية رئيسية وعدد من محطات التغذية الفرعية والورشة وتوريد القطارات ، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور مهندس طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الصينية يو لى – رئيس شركة أفيك الصينية .

وأكد وزير النقل أنه يتم دراسة تنفيذ هذا المشروع طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير شبكة من النقل الأخضر الصديق للبيئة تخدم التوسعات العمرانية للدولة والكتلة السكنية فى الرحاب ودار مصر القرنفل ومدينتى والشروق وبدر وهليوبوليس الجديدة.

‏وأوضح الوزير أن الشركة الصينية ستقوم بتقديم عرض فنى ومالى خلال 12 شهر لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال السكة والاعمال المدنية للمحطات ومحطة تغذية رئيسية وعدد من محطات التغذية الفرعية والأعمال الكهروميكانيكية لكل مكونات المشروع بالإضافة إلى الورشة وتوريد القطارات بنفس مواصفات وأسعار عقد EPC (التصميم – التوريد – الانشاء) للمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (عدلى منصور / بدر/العاشر من رمضان/العاصمة الإدارية) ‏والجارى تنفيذها حالياً وسيتم تنفيذ الاعمال المدنية للمسار بواسطة مقاوليين محليين يتم التعاقد معهم بعقود منفصلة بمعرفة الهيئة القومية للأنفاق ، كما ستقوم الشركة بدعم الهيئة فى الحصول على التمويل اللازم بذات شروط تمويل عقد تنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (عدلى منصور / بدر/العاشر من رمضان/العاصمة الإدارية) من مؤسسات التمويل الصينية.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل و د. رولاند بوش الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية الإعلان عن بدء تنفيذ الأعمال للانظمة الالكتروميكانيكية للخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات سيمنس العالمية واوراسكوم للانشاءات والمقاولون العرب الخاصة بعقد خطى ( السادس من أكتوبر/ أسوان ) و( الغردقة/ سفاجا/ قنا/ الأقصر ) لمشروع القطار الكهربائي السريع وذلك وحيث قام بالتوقيع كل من الدكتور اللواء طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق والسيد مايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي والمهندس أسامة بشاى الرئيس التنفيذى لشركة اوراسكوم للانشاءات والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل.

وعلى هامش التوقيع قدم الفريق مهندس كامل الوزير الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته للمؤتمر ودعمه الدائم لمجال توطين صناعة النقل في مصر ، مضيفا اننا ننفذ على الارض اعمال البنيه التحتيه للمشروعين من اعمال الجسور والمسار والمحطات والاعمال الصناعيه (كباري – انفاق) وتوريد البازلت والفلنكات ، كما قدم الشكر للدكتور رونالدبوش رئيس شركه سيمنز العالمية على تعاونه لاتمام هذا اتفاق والتعاون في ازاله كافه المعوقات للمشروعين واشكره مره ثانيه على دوره الكبير لتنفيذ هذا المشروع الضخم ،وكما اشكر اعضاء التحالف مع سيمنز وهما شركتي المقاولون العرب واوراسكوم على تعاونهم للنهضة بقطاع النقل في مصر بما يساهم في تحقيق نهضة شاملة به ، مضيفا ان كافة الاعمال يشرف عليها استشاري عالمي هو سيسترا ليصبح هذا المشروع هو اكبر مشروع تم تنفيذه بالشرق الاوسط بالتعاون بين وزارة النقل وشركه سيمنز العالمية.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء شبكة النقل الاخضر النظيف الصديق للبيئة وإنشاء شبكة من القطارات السريعة مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كم والتى ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القائمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

وأعرب د. رولاند بوش الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية عن سعادته البالغة بالتعاون الإستراتيجى بين سيمنس ووزارة النقل المصرية متمثلا فى مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع مؤكداً على أن هذا الاتفاق دليل على الشراكة القوية بين الجانبين لتنفيذ مشروعات عملاقة تخدم الشعب المصري ومجسدةً لروح الصداقة والتعاون الوثيق بين مصر والمانيا.

كما شهد الفريق مهندس وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك انترناشيونال الصينية (أفيك إنتل) لتنفيذ المرحلة ‏الخامسة من مشروع سكك حديد العاشر من رمضان ‏‏(القطار الكهربائي الخفيف ‏LRT‏) ‏ بطول 5.5 كم وعدد (1 محطة) لخدمة المنطقة الصناعية المخطط تنفيذها بالعاصمة الادارية بعد محطة العاصمة المركزية "المحطة النهائية للمرحلة الثالثة للمشروع" ‏، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور مهندس/ طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب شركة أفيك إنتل الصينية السيد / يو لى – رئيس شركة أفيك الصينية .

وأكد وزير النقل أن استكمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى الخفيف يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية فى التوسع فى تنفيذ شبكة النقل السككى بالجر الكهربائى الأخضر صديق البيئة لخدمة التوسع العمرانى الذي تشهده الدولة ، حيث يعتبر القطار الكهربائي الخفيف‎" LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان" أحد أهم شريان التنمية لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة "الشروق – العبور – المستقبل – هليوبوليس الجديدة – بدر ...." علاوة على ربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع مفردات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي" الخط الثالث للمترو في المحطة المركزية عدلي منصور - والخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع " السخنة - مطروح " في محطة العاصمة المركزية - مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة" حيث تم إنشاء مناطق انتظار للسيارات بجانب كافة محطات المشروع تسهيلا على ‏المواطنين لتقليل استخدام وسائل النقل السطحية ولزيادة العائد الإقتصادي للمشروع.

‏وأشار وزير النقل إلى أن الشركة الصينية ستقوم بتقديم عرض فنى ومالى خلال 8 شهور من تاريخ توقيع المذكرة لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال السكة والاعمال الكهروميكانيكية والأعمال المدنية للمحطات وتوريد القطارات بنفس مواصفات وأسعار عقد EPC (التصميم – التوريد – الانشاء) للمراحل التى تم تنفيذها والجاري تنفيذها حالياً وسيتم تنفيذ الاعمال المدنية للمسار بواسطة مقاوليين محليين يتم التعاقد معهم بعقود منفصلة بمعرفة الهيئة القومية للأنفاق ، كما ستقوم الشركة بدعم الهيئة فى الحصول على التمويل اللازم بذات شروط تمويل العقد سالف الذكر من مؤسسات التمويل الصينية .