على شكل معبد فرعوني.. تفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن مصر تشارك سنوياً، في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM) والتي انطلقت فعاليات دورتها الـ 44 اليوم وتستمر حتى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، وافتتح وزير السياحة، الجناح المصري المُشارك في المعرض.

وأضافت الوزارة، أن مساحة الجناح المصري المُشارك تبلغ ٦٥٠ متر مربع، بالإضافة الى دور علوي ١٤٠ متر مربع، ويشارك فيه ٦٢ جناح تضم ٢٧ شركة سياحية و٣٢ فندق وشركة إير كايرو Air Cairo وشركة نسمة للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء.

وأوضحت السياحة، أن تصميم الجناح يأتي، على شكل معبد فرعوني حديث الشكل به بعض اللمسات من المتحف المصري الكبير، ويوجد به شاشات كبيرة لعرض الأفلام الترويجية الخاصة بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأنشطة الخاصة بالجمهور، وغرفتين لعقد الاجتماعات مع كبار الزوار.

وأشارت إلى أنه، خُصص مكان بالجناح للترويج لبعض المنتجات التراثية المصرية المختلفة كالمشروبات والتمور المصرية، كما تم تخصيص مكان بالجناح مصنوع على الطراز الأسواني النوبي لعرض منتجات التراث النوبي بأسوان منها منتجات الحرف اليدوية والتوابل المختلفة، ويتم توزيع على الجمهور من زائري الجناح المصري، هدايا تذكارية مصممة على الطراز الأسواني.

ولفتت الوزارة إلى، أنه تم تنفيذ بالجناح العديد من الأنشطة المصاحبة والتفاعلية، من خلال الاستعانة بمتخصصين داخل الجناح المصري؛ لكتابة أسماء زائري الجناح المصري باللغة الهيروغليفية على ورق البردي وبشكل مجاني خلال أيام المعرض، كما توجد فرقة موسيقية وعازفة للهارب.

وأكملت، أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نفذت أنشطة دعائية بالعاصمة لندن للترويج للمقاصد السياحية المصرية على هامش هذا المعرض

جدير بالذكر أن هذا المعرض يُشارك به هذا العام أكثر من 3500 عارض بأجنحة داخل صالات العرض من نحو 184 دولة.