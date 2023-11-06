بتخفيض 25%.. التموين: توفير 6800 شادر في المحافظات لبيع السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع دخلت أسبوعها الرابع على التوالي والتخفيضات على الأسعار من 15% إلى 25% وتشمل سلع أساسية ودواجن، بما يقرب من 48 صنفا لـ7 سلع رئيسية للمواطن.

وأضاف "كمال"، لمصراوي، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المبادرة، وتم الاتفاق مع السلاسل التجارية على بيع سلع المبادرة بصفر هامش ربح والحكومة تحملت جزء كبير حيث قامت بتدبير 50% من هذه السلع والـ50% الأخرى من المنتجين.

وأشار إلى أنه تم تعليق الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر، وتم الإفراج عن كل مستلزمات الإنتاج التي تدخل في المبادرة، موضحًا أنه تم التحرك مع المحافظين أيضا من خلال وزارة التنمية المحلية ولدينا 6800 شادر ومعرض يدخل في المبادرة في المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية حتى تصل المبادرة لأبعد نقطة في الجمهورية.