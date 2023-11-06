التموين: ضخ 3 آلاف طن سكر يوميًا ‏على المنظومة التموينية‏



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:‏

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية، بشأن تعاقدات الهيئة ‏للسكر مؤخرًا، وكشف التقرير عن تعاقد الهيئة على ‏‏100 ألف طن سكر ابيض وصول النصف الثان من الشهر الجاري.

وأكد وزير التموين، ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ‏السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبيه احتياجات ‏المواطنين من سلع مهمة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأشار إلى ان ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى إبريل 2024، منوهاً ان شهر يناير ‏وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر ايضا.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير، ان الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميا مابين 2000 إلى 3 آلاف ‏طن سكر يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم.