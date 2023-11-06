التموين: ضخ 3 آلاف طن سكر يوميًا ‏على المنظومة التموينية‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية، بشأن تعاقدات الهيئة للسكر مؤخرًا، وكشف التقرير عن تعاقد الهيئة على 100 ألف طن سكر ابيض وصول النصف الثان من الشهر الجاري.
وأكد وزير التموين، أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبيه احتياجات المواطنين من سلع مهمة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وأشار إلى ان المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى إبريل 2024، منوهاً ان شهر يناير وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر ايضا.
وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير، ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميا مابين 2000 إلى 3 آلاف طن سكر يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين من الدعم.